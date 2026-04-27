【ニューヨーク＝平沢祐】米大リーグは２６日、各地で行われ、ドジャースの大谷はカブス戦の七回に６号ソロを放つなど３安打１打点で、６―０の快勝に貢献した。カブスの今永は六回途中５失点で２敗目、鈴木は無安打。ロッキーズとのダブルヘッダー第２試合に先発したメッツの千賀は、三回途中３失点で４敗目。スコアは０―３。ブルージェイズの岡本はガーディアンズ戦で無安打で、試合は４―２で勝った。千賀滉大、遠い白星「明