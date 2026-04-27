宇野慎太郎（34）、中田和伸（34）のお笑いコンビ「さすらいラビー」が7月17日に、東京・杉並区の座・高円寺2で、キャリア初となる単独ライブ「ヒトバカ」を開催することが27日、分かった。中田は「思いっきりバカになって臨みます。バカほど愛をもって立ち向かいます。熱狂バカ、バカ熱狂。お待ちしています」。宇野は「絶対に楽しい夜にします！みんなでバカになりましょう！高円寺にて、開催！」と意気込んでいる。タイトルに