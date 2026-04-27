乃木坂46金川紗耶（24）のファースト写真集（タイトル未定、DONUTS／主婦の友社）が6月30日に発売されることが決定した。撮影は美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで行ったという。「写真集を出すことが夢のひとつだった」といい、街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力が詰められた。金川は「目標