ミランに所属するポルトガル代表FWラファエル・レオンに対して複数クラブが関心を示しているようだ。イギリス『Daily Mail』が伝えた。スポルティングCPでプロキャリアをスタートさせたレオンは、リールでのプレイを経て、2019年夏にミランへ完全移籍。クラブ公式戦通算287試合に出場し、80ゴール65アシストを記録するなど、攻撃の要としてクラブのセリエA優勝などにも大きく貢献した。今季もここまでセリエA25試合で9ゴールを記録