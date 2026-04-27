現在、左足の負傷により戦列を離れているバルセロナFWラミン・ヤマル。ヤマルは4月のラ・リーガ月間最優秀選手に選ばれたが、これで同一シーズンで同賞を3度受賞したリーグ史上初めての選手となった。昨年11月、12月にも同賞を受賞していたヤマル。これまで2度受賞した選手は何人かいた。同じくバルセロナのリオネル・メッシが18-19シーズンと19-20シーズンにそれぞれ2度ずつ受賞。レアル・マドリードのカリム・ベンゼマが21-22シ