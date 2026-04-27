エヴァートンは今夏の移籍市場で即戦力となる中盤の補強を計画しており、プレミアリーグでの経験も十分な2人に注目しているようだ。英『Football Insider』が報じている。エヴァートンは現在11位につけているが、6位のブライトンとは3ポイント差、7位のボーンマスとは2ポイント差のため来シーズンのEL、またはECL出場権を獲得できる可能性がある。欧州カップ戦の有無は移籍市場での動きにも影響を与えると考えられており、同クラブ