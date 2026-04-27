現在チェルシーからバイエルンへレンタル移籍中のFWニコラス・ジャクソンは今夏の移籍市場でも去就が注目される可能性があるようだ。2023年夏にチェルシーに加入した同選手は、23-24シーズン公式戦44試合に出場し17ゴール6アシスト、さらに翌シーズンも公式戦37試合で13ゴール6アシストと一定の数字を残していたが、昨夏リアム・デラップとジョアン・ペドロをチェルシーは獲得。序列の低下の懸念が生じ、今シーズンはバイエルンへ