NTTドコモビジネスは27日、液冷方式のデータセンター「Green Nexcenter」を、半導体開発を手がけるRapidus（ラピダス）に提供すると発表した。 Rapidusは、次世代半導体の研究開発を進めており、これまでよりも大規模で、計算負荷の高い処理を高速に行う高性能計算技術「HPC（High Performance Computing）」の活用が不可欠だという。 一方、ドコモビジネスでは、IOWNを活用した産業／地域課題の解決と