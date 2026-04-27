動画投稿サイト・配信プラットフォームの「ニコニコ」恒例の一大オフラインイベント「ニコニコ超会議」が２５、２６日の両日、千葉・幕張メッセで開かれた。イベントには２日間で１３万８２２８人を動員。昨年を５０００人以上上回り、２００６年のニコニコ動画スタートから２０年、若者文化の旗手として走り続けてきたニコニコの底力を感じさせるイベントとなった。いい意味で「何でもあり」のニコニコ超会議らしさは、２０年