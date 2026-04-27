サッカーのオランダ代表で、イングランド・トットナムに所属するＭＦシャビ・シモンズは２６日、右膝の負傷で６月に開幕する北中米Ｗ杯の出場が絶望になったことを明らかにした。シモンズは２５日のウルバーハンプトン戦で右膝を負傷した様子を見せて、後半１７分に交代。担架で運ばれながらピッチを後にするなど、深刻さを物語っていた。シモンズは自身のインスタグラムで「人生は残酷だと言われるが、今日はそのように感じる