◇MLB ロッキーズ3-0メッツ(日本時間27日、シティ・フィールド)メッツの千賀滉大投手が、3回途中3失点で降板し、今季4敗目を喫しました。ここまで全試合で失点しています。中8日で5度目の登板に臨んだ千賀投手は、初回を8球で三者凡退に抑える立ち上がりを披露。しかし2回、先頭から2四死球を与えるなど1アウト1、3塁のピンチを招くと、トロイ・ジョンストン選手にライト前へ1点タイムリーを浴び、先制点を献上しました。その後、2