巨人の戸郷翔征投手（２６）が２７日にジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加。待望の一軍復帰に向けて入念な調整を行った。頼れる右腕が帰ってくる。今季は再調整のため開幕を二軍で迎えると、久保コーチらとともにフォーム改造に着手。復活に向けて着々と調整を重ねていき、２６日に行われた二軍戦では７回無失点と好投した。同日のＤｅＮＡ戦（横浜）後には、阿部監督ら首脳陣が２８日から始まる９連戦中に戸郷を先発起