ラッパーのイ・ヨンジが、目の下の脂肪の再配置（裏ハムラ）施術を経て、より華やかになった美貌を披露し、ファンに近況を伝えた。4月27日、イ・ヨンジは自身のSNSストーリーを通じて、「楽しい1日」という言葉とともに、1枚の写真を投稿した。【写真】イ・ヨンジ、先輩のライブで整形告白「数日前に…」公開された写真には、移動中の車内で日差しを浴びながら、鏡越しに自撮りをする彼女の姿が収められている。特に目を引いたのは