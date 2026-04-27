ワタミ株式会社が国内で運営する、韓国No.1フライドチキンブランド「bb.q オリーブチキンカフェ」は、2026年4月29日（水）から5月7日（木）までの期間限定で、「ゴールデンウィークボックス」（2,690円）を販売する。※文中価格は全て税込表記本商品は、子どもから大人まで幅広い層が楽しめるメニューを詰め合わせた特別ボックス。ディップソースが選べて味変が楽しめるチキンフィンガー16本に加え、フライドポテトやチーズボール