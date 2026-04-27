NCTのテンと日本人K-POPアイドルとの2ショットが公開され、反響を集めている。4月26日、テンが所属するNCTの公式インスタグラムに、ガールズグループBilllie・ツキとの2ショットが投稿された。【写真】「美男美女」テン、日本人K-POPアイドルと2SHOT公開された写真は、テンがメインホストを務めるYouTubeバラエティ『SOLD OUT』のゲストとしてツキが出演した際に撮影されたものだ。2人は動画内でテコンドーに挑戦し、息の合ったや