ロッテは、母の日･父の日向けに実施している「ガーナチョコレート」のキャンペーンの一環で、テレビアニメ『ONE PIECE(ワンピース)』とコラボした父の日限定描き下ろしビジュアル全6種を、4月27日に特設サイトで公開した。母の日向け企画に続く第2弾となる。「ガーナチョコレート」と『ワンピース』は2025年3月に初コラボ。昨年のコラボが好評を博したことから、今年もタッグを組みキャンペーンを展開している。家族の絆を描いた父