「ゲージツ家 クマさんこと」／篠原勝之さん（2005年） 「ゲージツ家・クマさん」として親しまれた篠原勝之さんが4月17日、肺炎で亡くなりました。84歳でした。クマさんは、庵治石のオブジェを制作するなど香川とも深い関係がありました。 （篠原勝之さん［2004年］）「岩がはじける音ってすごいな」 クマさんは2000年ごろから高松市庵治町の庵治石を使った作品を制作していました。 香川県琴平町