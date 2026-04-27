藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝への挑戦権を争う第76期王将戦1次予選（スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社特別協力）は27日、東京・将棋会館で指され、羽生善治九段（55）が準決勝、決勝と2連勝して2次予選へ勝ち上がった。3月から継続する連勝も10まで伸ばし、2014年4月から7月にかけて記録した11連勝以来の2ケタとした。準決勝では同じ「羽生世代」の丸山忠久九段（55）と対戦した。振り駒で後手になり、戦型は丸山の角