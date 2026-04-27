アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議について、イラン側が「話したければ電話してくればいい」と述べました。アメリカ・トランプ大統領：（イランが）話したければこちらに来るか電話してくればいい。トランプ大統領は26日、FOXニュースのインタビューに応じ、イランとの戦闘終結に向けた協議について、「（イラン側が）話したければ、電話してくればいい」と述べ、アメリカ側が主導権を握っていると強調し