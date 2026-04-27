中国国家エネルギー局によると、中国の累積発電設備容量は3月末時点で前年同期比15．5％増の39億6000万キロワット（kW）に達した。うち、太陽光発電の設備容量は同31．3％増の12億4000万kW、風力発電の設備容量は同22．4％増の6億6000万kWとなった。人民日報が伝えた。中国の再生可能エネルギーの発展は好調を維持しており、グリーン電力の供給能力は持続的に強化されている。中国の再生可能エネルギー発電設備容量は2月末時点で23