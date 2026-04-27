JO1公式X（旧Twitter）アカウントは4月27日、投稿を更新。メンバーの大平祥生さんが2026年5月31日をもってグループを脱退することを発表しました。【投稿】大平祥生、5月31日をもってJO1脱退へ「推してた時間は、間違いなく幸せでした」同アカウントは「【お知らせ】大平祥生に関するご報告」と題し、詳細を記した公式Webサイトへのリンクを投稿。発表によると、大平さんは2026年5月31日をもってLAPONEエンタテインメントとの契約