中国科学院によると、中国初の100万立方メートル級塩洞水素貯蔵実証プロジェクトが4月25日、中部の河南省平頂山市で正式に操業を開始しました。この重要なプロジェクトは、水素エネルギーの大規模かつ低コストの貯蔵場所不足というカギとなる課題を補い、中国の水素エネルギーの「製造―貯蔵―輸送―利用」産業が本格的に大規模な発展の新段階に入ったことを示しています。プロジェクトは中国科学院武漢岩土力学研究所と、石炭・化