春は多くの野草が旬を迎える時期。【写真】見分けがつきますか？右がトリカブト、左がヨモギ野草採集に行く方も多いだろうが、今SNS上で大きな注目を集めているのが多摩川野草会代表で自然観察指導員、山菜アドバイザーののんさん（@365nitiyasou）の「トリカブトはそこらへんにいるよ！ ヨモギの横に生えてたトリカブトを知らずに摘んじゃって、トリカブト餅を作った。という話を聞いて、ゾーッとしちゃったよ！！」という投稿