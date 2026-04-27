2026中国翻訳協会年次総会が4月25日、中国中部の湖北省にある武漢大学で開幕しました。業界と学界から参加した専門家と研究者は、人工知能（AI）の進化の影響を受ける翻訳業界の質の高い発展の道について討議しました。 大会で発表された「2026中国翻訳業界発展報告」によると、2025年の中国翻訳業界の総生産高は約701億2000万元（約1兆6100億円）、従業員は686万7000人、専任翻訳者は113万5000人に達したとのことです。 また、国