元女子プロレスラーの優宇さんは4月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚を報告し、前撮りショットを披露しました。【写真】前撮りショット「愛し愛されともに白髪になるまでね」優宇さんは「伝えるタイミング逃しちゃってたけど函館のカツオさんと結婚しました世界でいちばん心強く優しい存在です」とつづり、1枚の写真を投稿。函館を拠点に活動する男子プロレスラーのカツオさんとの結婚を発表しました。桜をバックにした