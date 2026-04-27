サッカー日本一を決める天皇杯への出場権をかけた、三重県サッカー選手権大会の準決勝が26日、三重県鈴鹿市の三重交通G スポーツの杜 鈴鹿で行われました。試合は、アトレチコ鈴鹿が2対0で四日市大学に勝ち、ヴィアティン三重との決勝戦に駒を進めました。決勝戦は5月10日に四日市市中央陸上競技場で行われます。