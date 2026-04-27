Image: GIZMODO US ザ・未来の高級車。BMWは、フラッグシップ高級セダンの最新モデルを発表しました。この車、車内はスクリーンで埋め尽くされているのが斬新。ドイツの大手自動車メーカーBMWは、北京とニューヨークのグランドセントラル駅で同時開催されたイベントで、2027年モデルのBMW 7シリーズを発表しました。BMW北米法人のセバスチャン・マッケンセンCEOは、ニューヨークでの記者会見