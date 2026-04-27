プロ生活13年目を迎えた関根大気。23年には140試合出場で打率.261とキャリアハイをマークしたが、一昨年は79試合、昨年はわずか9試合出場に留まっている。今年も主戦場はファーム。しかし横須賀スタジアムのグラウンドに立つ背中から、調整という言葉は似つかわしくない。そこにあるのは凄まじいまでの“野球への情熱”に満ち溢れていた。◆ あくなき探求心キャンプも二軍の嘉手納で過ごした関根。「朝5時に起きて動き始めて