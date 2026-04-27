女子ゴルファーの都玲華さんが人生初の始球式に挑戦した女子プロゴルファーの都玲華さんが26日に、自身のインスタグラムを更新。25日に横浜スタジアムで行われたDeNA-巨人の始球式を務めたことを報告した。「可愛すぎてたまらん」とファンも注目している。U-NEXTの冠試合として開催されたこの日、都さんは自身の名前にちなんだ背番号「385（みやこ）」のユニホームを纏い、人生初のマウンドへ上がった。野球未経験ながらアスリ