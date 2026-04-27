「長崎ヴェルカ」が、りそなグループBリーグB1西地区初優勝を決めました。 『NIB news every.スペシャル ヴェルカB1西地区優勝特番』を生放送でお送りします。 私は今、長崎スタジアムシティ内にあるヴェルカのクラブハウスに来ています。 選手たちがいつも試合前にミーティングなどを行うシアタールームには、スペシャルゲストに待機していただいています。 長崎ヴェルカの狩俣 昌也選手、