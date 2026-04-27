フィギュアスケート女子の１８年ＧＰファイナル女王で、アイスダンス挑戦している紀平梨花が２７日、自身のインスタグラムを更新。「３月〜４月のいろいろ♥」と記し、オンオフの写真や動画を投稿した。大きなお皿を前にした食事の際の写真や、カップルの西山真瑚と練習や美容院での動画。シックな黒のノースリーブにピンクのルイ・ヴィトンのバッグでカウンターに腰かける写真。ピンクのタンクトップでジムでトレーニン