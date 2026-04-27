フリーアナウンサー白戸ゆめの（３０）が２６日に東京都内で初写真集「Ｌｉｌｙ」のイベントを開催し、ネットでも話題となっている。慶応大出身で、在学中はチアリーダーを務め、「アナウンサー界ナンバー１のスタイル」とも称されている。取材の場に姿を見せることは少なく、ピンクのワンピースにウエスト５５センチの細身スタイルが際立った。ネットでも話題となり「ピンクのワンピとても素敵」「可愛い」「行きたかった