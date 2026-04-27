歌手・きゃりーぱみゅぱみゅ（33）が26日放送のTOKYOFM「CHINTAIpresentsきゃりーぱみゅぱみゅChapter#0〜TouchYourHeart〜」（日曜後0・30）に出演。ゲストとのエピソードを明かした。この日のゲストは歌手の倖田來未。2024年以来の同ラジオ出演に、きゃりーが「お久しぶりです！」と切り出すと倖田は「お久しぶりですぅ〜。結局、あれから遊ぼ遊ぼ！とか言うてたのに、お祭りで会うとか道端でばったり会うしかな