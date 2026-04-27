ナフサの調達不安が続いた場合の対応国民生活産業・消費者団体連合会（生団連）は27日、中東情勢の悪化によるナフサ供給不安を受けた、会員企業へのアンケート結果を公表した。現状の調達不安が続いた場合、想定される対応として72.5％の企業が製品価格を値上げすると回答した。調査に答えた企業の半数以上が食品・飲料メーカーで、多くがナフサ由来の商品包装を使用しており食卓に影響が及ぶ可能性がある。生団連は主に飲食料