住之江ボートで５月３日から８日に開催される「オール大阪２０２６ラピートカップ」ＰＲのため、藤迫稔箕面市ボートレース事業管理者らが２７日、大阪市のデイリースポーツを訪れた。ゴールデンウイークを華やかに彩る大阪支部の精鋭たち。初日１２Ｒの「ラピート特選」には、３月の大村で６度目のＧ１制覇を果たした上條暢嵩、直近５年のラピートカップで３度の優勝を誇る石野貴之、２月の近畿地区選を制した権藤俊光らが顔を