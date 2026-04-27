サッカー日本代表DF長友佑都（39＝FC東京）が27日、自身のインスタグラムを更新。日本サッカー界のレジェンドとの2ショットを公開した。長友は「My legendと最高の時間」と書き出し、サッカー元日本代表の中田英寿氏との2ショットを投稿。中田氏が手がける日本酒のイベントに参加したことを明かしていた。フォロワーからは「佑都さんの素敵な笑顔が見られてうれしいです」「フル充電姿を待っております」などのコメントが