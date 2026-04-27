日本テレビは27日、都内の同局で定例会見を行った。朝の情報番組「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）のスタッフが、番組の内部情報が含まれた資料などを個人のSNSアカウントに投稿し、情報漏えいした問題について言及し、謝罪した。4月初旬に「ZIP！」の新人スタッフが自身の個人で出演者の名前が記載された資料やシフト表、同局の入構証などを投稿し、SNSで拡散された。同局の福田博之社長は、一連の事態を「本事案を大変重く受け止