メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手が12試合ぶりとなる第6号ホームランを放ちました。カブスの今永昇太投手と今シーズン初対決に臨んだ大谷選手。第1打席はフォアボールで出塁すると、すかさず盗塁。送球が足に当たって跳ね返る間に、大谷選手は3塁まで進みます。そして犠牲フライでホームを踏みます。ドジャースは今永投手からノーヒットで1点を先制します。2回の第2打席、ライトを守る鈴木誠也選手のもとに鋭い当たり。今