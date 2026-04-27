お笑いコンビ、ナイツの塙宣之（48）が27日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。怒りで「髪の毛真っ白になるかと思った」出来事について語った。塙はオープニングで、読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演したことを報告。タレント上沼恵美子と久々の共演となり、自身がふるさと大使を務める千葉・我孫子市にある、お気に入りのコーヒー店のアイスコーヒーを贈