２７日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ホワイトソックス・村上宗隆内野手が２４日（日本時間２５日）の本拠地・ナショナルズ戦に「３番・一塁」で、２試合ぶりの１１号ソロを放つなど、３打数１安打１打点でチームの逆転勝ちに貢献。１１本塁打はＭＬＢ全体でもアルバレス（アストロズ）と並んでトップとなったことを報じた。コメンテーターで出演の野球評論家・デーブ大久保氏は「村上