熊本競輪Ｆ?「トータリゼータ熊本杯」は２７日、２日目を行った。Ａ級準決３Ｒは藤田楓（２２＝岡山）が抑え先行から押し切った。圧巻の連勝劇だった。後ろ攻めとなったが、赤板過ぎに抑えると、あとは自分のペースに持ち込んだ。「ちょっと重かったけど、２コーナーから踏み直した。まくりが来づらいと思って」と巧みなペース配分で別線の反撃を封じた。昨年１２月にＡ級１・２班に特別昇班。以来、これまで決勝進出は５回