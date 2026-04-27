１９８７年にデビューした競馬界の“レジェンド”武豊騎手＝栗東・フリー＝の騎手生活４０年を記念した展示会「武豊デビュー４０年〜前人未到の記録〜」（４月２８日〜６月１５日、東京・銀座三越で開催）の内覧会が４月２７日、行われ、武豊騎手が出席した。京都会場に続く開催を前に、「４０年は気が付けばあっという間でした。見る方それぞれの思い出がよみがえる機会になればいいなと思います」と心境を語った。デビューか