桜島で原付バイクや山林に放火したとされている20歳の男の初公判がきょう27日、鹿児島地裁で開かれ、検察は拘禁3年6か月を求刑しました。 建造物等以外放火などの罪に問われているのは鹿児島市の無職・幸玲良被告(20)です。 起訴状などによりますと幸被告は今年1月、住所不定の10代の少女や男子高校生と共謀し、鹿児島市桜島で他人の原付バイクやごみステーションに火をつけ、焼いたとされています。 「申し訳ない、後悔