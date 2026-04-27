南日本新聞社の創立145年などを記念したイベント「新聞まつり」がおととい25日、開かれました。 毎分1000部の速さで新聞を刷る「輪転機」。普段見られない新聞の製作現場です。 「いっぱい新聞が出てくるのがすごい」 「新聞まつり」は南日本新聞社創立145年と、現在の「南日本新聞」への改題から80年を記念して開催されました。 鹿児島市の南日本新聞会館では、「泣くな研修医」の著者で新聞に連載を執筆した医師・中山祐