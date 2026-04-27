香川県高松合同庁舎の建設工事の安全祈願祭高松市郷東町 新築移転する香川県高松合同庁舎の建設工事の安全祈願祭が27日、高松市で行われました。 新しい香川県高松合同庁舎は高松市郷東町に建設されます。 安全祈願祭には香川県の池田知事や地元の関係者ら約30人が出席し、神事や鍬入れをして工事の安全を祈願しました。 現在の合同庁舎は1971年に完成しました。香川県税事務所など5つの機関が入っていますが