ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする四柱推命占い記事。「7月生まれ」（誕生日：7月7日〜8月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが詳しく鑑定します。■7月生まれの運勢（7月7日〜8月6日生まれ）今月は仕事運も金運も上昇していて、刺激的な月になりそうです。お仕事では、これまでの実力が買われ、新しい役割を任せても