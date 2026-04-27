ドル円１５９．２５近辺、ユーロドル１．１７３５近辺、ドル売り優勢＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル売り優勢に始まっている。ドル円は159.50付近で上値を抑えられ、足元では159.20台へと再び軟化している。東京午後には安値159.15レベルをつけていた。 ユーロドルは1.1720割れにいったん沈んだあと、足元では本日の高値を1.1736レベルに更新している。ドル円とともに先週末比ドル安水準で取引されてい