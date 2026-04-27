２７日の東京株式市場は主力株中心に買いが続き、日経平均株価は大幅続伸、一時は１１００円を超える上昇で６万９００円台まで買われる場面があった。 大引けの日経平均株価は前営業日比８２１円１８銭高の６万０５３７円３６銭と大幅続伸。プライム市場の売買高概算は２３億８１８万株、売買代金概算は８兆３５６０億円。値上がり銘柄数は６８４、対して値下がり銘柄数は８３８、変わらずは５１銘柄だった。 きょうの