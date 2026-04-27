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欧州株独仏株は買い先行、英株は売買交錯 東京時間16:27現在 英ＦＴＳＥ100 10374.32（-4.76-0.05%） 独ＤＡＸ24191.66（+62.68+0.26%） 仏ＣＡＣ40 8178.10（+20.28+0.25%） スイスＳＭＩ 13166.42（-3.28-0.02%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:27現在 ダウ平均先物JUN 26月限49314.00（-78.00-0.16%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7187.00（-7.7