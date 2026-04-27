メインシナリオ…高値圏で底堅い動きを見せている。転換線にサポートされており、ボリンジャーバンド（θ＝21）＋１σに沿って、一段と上値を追う展開をなりそうだ。その場合は、4月15日の高値215.91が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、2008年1月8日の高値217.34、220円の節目などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の214.96、4月17日の安値214.01、基準線の212.77などが